हाथ रखा फिर उठाया नही

आज-कल 'उपदेश' देना तकिया-कलाम बन गया।

हाथ रखा फिर उठाया नही जिनके ऊपर तन गया।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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39 मिनट पहले