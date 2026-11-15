हारने का डर 'उपदेश' उम्मीद के खातिर।।

दाँव पर लगाकर जिन्दगी राह देख रही।

हारने का डर 'उपदेश' उम्मीद के खातिर।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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