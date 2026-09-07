हर लम्हा याद आए

तेरे साथ में गुजारा हर लम्हा याद आए।

गलती क्या हुई आनलाईन नज़र न आए।।



तेरे रंग के जादू छितराते ही नही क्या करे।

बेकाबू हो जाने का कोई तरीका न आए।।



हकीकत कुछ और रही बदलते परिवेश में।

मगर तस्वीर में तूँ आज वैसी नज़र न आए।।



तूँ जो बनाती है पसंदीदा तो नही 'उपदेश'।

समझने लगी कुछ कुछ वैसा समझ न आए।।



कोई जगह नही छोड़ी जहाँ पर खुशबू नही।

हवा चलती नही अब उसको चलन न आए।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले