हर कोई पहचानता

हर कोई पहचानता दिल जले को 'उपदेश'।

बस वही नही जानता उम्र कम बची है शेष।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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55 मिनट पहले