हर एक शक करता

अखबारो की सुर्खियों में नापाक इरादे पढ़ता।

दिल सहम जाता 'उपदेश' हर एक शक करता।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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3 घंटे पहले