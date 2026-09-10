हालचाल ले लिया

शिकायत नही की मगर सब कह दिया उनसे।

हालचाल ले लिया 'उपदेश' दर्द सुनकर उनसे।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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58 मिनट पहले