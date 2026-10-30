हल मन मुताबिक नही

कोशिशें जारी रहीं हल मन मुताबिक नही।

यों नाराजगी 'उपदेश' सिर पर चढ जाएगी।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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56 मिनट पहले