ग़म हैसियत वाले को बताना

मुस्कुराना ठीक लगे तो जरूर मुस्कुराना।
ग़मों को दबाना हैसियत वाले को बताना।।
चुप रहने से नही रुकेंगे सवाल पैदा होना।
प्रश्नों से बचना मत बीच-बीच में मुस्कुराना।।
हालचाल पूछने वाले शायद परिचित होंगे।
गुफ़्तगू सलीके से बीच-बीच में मुस्कुराना।।
हर किसी ने कुछ न कुछ दिल में छुपा रखा।
घुमावदार बातों के बीच-बीच में मुस्कुराना।।
अच्छा होगा 'उपदेश' तुम लिखने लग जाओ।
लेखनी में सब कुछ लिखना कुछ न छुपाना।।
- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'
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43 मिनट पहले
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