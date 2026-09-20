फरिश्ता तुम निकले

ईश्वर होगा मगर मेरे लिए फरिश्ता तुम निकले।

आज टटोला अस्तित्व 'उपदेश' सिर झुक जाता।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले