एक गोली

मैसेज भी अगर लगता उन्हें गोली की तरह।

एक गोली दागकर 'उपदेश' घायल करे हमें।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले