कहने में क्या शर्म जिस दिन से मिले दिन बन गया।।

लोग मिलते गए फिर छूटते गए मगर तुम 'उपदेश'।

कहने में क्या शर्म जिस दिन से मिले दिन बन गया।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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47 मिनट पहले