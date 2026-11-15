दिल वीरान नहीं पर मेरा घर नही बसता।।

जवानी की लहरें 'उपदेश' दम तोड़ रही।

दिल वीरान नहीं पर मेरा घर नही बसता।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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34 मिनट पहले