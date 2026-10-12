दिल पर पत्थर

दिल पर पत्थर रख लिया हटाया ना गया।

तब झगड़ा करे 'उपदेश' ताने सुनाये हमें।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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1 hour ago