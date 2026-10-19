ढोंगी कहलायेंगे

तन चंदन घिस कर माथे पर तिलक लगा कर।

पाखण्डी ढोंगी कहलाओगे 'उपदेश' एतबार कर।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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1 hour ago