धोखे देते रिश्तों के नाम पर

पग-पग पर धोखे देते रिश्तों के नाम पर।

पटाते नही 'उपदेश' बस माँगते काम पर।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले