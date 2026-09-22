दौलत के बावजूद

चेहरे का क्या उम्र के साथ 'उपदेश' बदल जाता।

दौलत के बावजूद अपना मन सम्हाल कर रखता।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले