दस्तावेज गवाह बन गए

दस्तावेज गवाह बन गए आज के जमाने में।

तलाक फिर भी 'उपदेश' अनबन हो जाने में।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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1 hour ago