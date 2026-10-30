अगर चुपचाप रहकर बचाया गया सम्मान।

अगर चुपचाप रहकर बचाया गया सम्मान।

कचोटता फिर भी अन्दर 'उपदेश' अभिमान।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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39 मिनट पहले