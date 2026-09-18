छूट गया हमसफ़र

मंजिल की हसरत रही मुकद्दर का सफर।

आगे बढ़ गए 'उपदेश' छूट गया हमसफ़र।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले