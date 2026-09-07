चहकने का हुनर लगता

मन पसन्द शख्स इसलिए खूबसूरत लगता।

क्योंकि उसकी मौजूदगी में दिल गदगद लगता।।



राहत देती उसकी आवाज़ में अपनापन होता।

खामोशी टिकती नही चहकने का हुनर लगता।।



उम्र चाहे जो हो बस प्यार बिना कहे हो जाता।

थकान निकल जाती जब भी प्यार गले लगता।।



उम्र सिर्फ शरीर की ही होती एहसासों की नही।

एहसास अगर पैदा हुए तो प्यार जवान लगता।।



जिसका चेहरे के साथ चरित्र चमकता 'उपदेश'।

दिखावे से दूर रह कर ज़ज्बात समझने लगता।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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55 मिनट पहले