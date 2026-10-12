चाह घट जाएगी

जिस दिन 'उपदेश' चाह घट जाएगी।

उस दिन आसक्ति ढीली पड़ जाएगी।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले