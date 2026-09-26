बुझा बुझा सा रहता

पानी में आग लगाते-लगाते खुद ही भुन गया।

बुझा-बुझा सा रहता 'उपदेश' वीरान बन गया।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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39 मिनट पहले