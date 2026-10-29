बिना कहे समझ लेना

बिना कहे समझ लेना 'उपदेश' हुनर अच्छा तेरा।

जिन्दगी के बदलते रंग उम्र के साथ है गम नही।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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44 मिनट पहले