भरोसे का रिश्ता

शब्द और चेहरे मिलकर हालात बदल सकते।

भरोसा गहरा 'उपदेश' तो छल नही कर सकते।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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21 minutes ago