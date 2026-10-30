बाते नही होती

बाते नही होती अन्दर हर पल सिसकती।

एक दूसरा जानता 'उपदेश' क्या गुज़रती।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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51 मिनट पहले