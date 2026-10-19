अन्दर में प्यार नही

माना खुदा एक मगर उस पर अधिकार नही।

मन्नतें बेज़ा 'उपदेश' अगर अन्दर में प्यार नही।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले