ऐसी वैसी आदत नही

उनकी मजबूरियों से शिकायत नही

कुछ तो हुआ ऐसी वैसी आदत नही

बात करने का सिलसिला बन्द जरूर

जरूरत ही होगी 'उपदेश' आहत नही



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'

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1 hour ago