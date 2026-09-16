एक तो दूरी उस पर अन-फ्रेंड कर देना मुझे।
अजब-गजब तरीके से दर्द से भर देना मुझे।।
गुफ़्तगू की जरूरत मेरी नही तेरी भी होगी।
शोभा नही देता बिना बताए सजा देना मुझे।।
कितना आसान है रूठ कर सामने न आना।
और दिल पर पत्थर रखकर जला देना मुझे।।
हम तो इस वक्त चुप रहकर तमाशबीन बने।
उसके ऊपर अदा की धनी का दगा देना मुझे।।
किस तरह याद के रास्ते आ जाती 'उपदेश'।
अच्छा नही ख्वाब के बीच में जगा देना मुझे।।
- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'
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26 मिनट पहले
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