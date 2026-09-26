अब समझ पाई वैराग्य

अब समझ पाई जीवन के वैराग्य को 'उपदेश'।

जो मिला उसमें संतोष रखने से आराम मिला।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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42 मिनट पहले