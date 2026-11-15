आनन्दित प्रेम चरम पर पहुँचाता जनाब।।

अन्त में निढाल होकर लेट जाता 'उपदेश'।

आनन्दित प्रेम चरम पर पहुँचाता जनाब।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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36 minutes ago