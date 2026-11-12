सत्य के पथ पर चलेगा हिंदुस्तान।

जीवन-मृत्यु से जो नहीं डरता है,

वही सच्चा वीर कहलाता है।

कठिनाइयों से जो लड़ता है,

वही इतिहास रच जाता है।



कठिन ऐसी परिस्थिति होगी,

जिसे समझना आसान नहीं होगा।

लेकिन मृत्यु भी उस साहस को,

कभी पराजित कर नहीं सकेगी।



जो मनुष्य अपनी वाणी से,

सुंदर विचारों के फूल खिलाता है,

वही अपने अच्छे कर्मों से,

समाज में सम्मान पाता है।



ज्ञान और विज्ञान कोई सीमाएँ नहीं जानते,

ये निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं।

कौन ऐसी क्रिया है जिसे मनुष्य कर नहीं सकता,

यदि वह अपने कर्मों से सफलता की राह बनाता है?



कौन ऐसी काव्य-रचना होगी,

जो असत्य के सामने झुक जाएगी?

असत्य चाहे कितना भी बलवान बने,

अंत में सत्य ही विजय पाएगा।



भारत को अखंड बनाने के लिए,

हमें अपना योगदान देना होगा।

शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलों में,

देश को बेहतर प्रदर्शन करना होगा।



सत्य, साहस और परिश्रम के बल पर,

नया इतिहास बनाना होगा।

अपने कर्मों से विश्व में,

भारत का गौरव बढ़ाना होगा।



सत्य ही शक्ति है, सत्य ही पहचान,

सत्य के पथ पर चलेगा हिंदुस्तान।

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एक घंटा पहले