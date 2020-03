{"_id":"5e6cffb88ebc3ea82d4b0c6a","slug":"umesh-yadav-beti-bachao-1584201656665","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092c\u0947\u091f\u0940 \u092c\u091a\u093e\u0913","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

ISI Tarkas Se teer nikalta Hai Tumhara Har chhalawa ab Hamen chhalta,Dikh Raha Hoga Tumhen ki man Shant haikaise dikhayen Hamara Dil Jalta HaiYahi Nare Yahi Kahawte Chhodo Jaane Bhi Do ye riyate... Aurbaraste Phoolon Ki Tarah rakhte the jinhen Palkon Pe SajayeVahi Tan ab Jaate Hain sadkon pe JalayeNa Tezaab Raha Khatarnak na aag se dar lagta haiab to In Darindon ki Hawas Se, tan Jalta man pighalta HaiRas Nahin samaj mein ab us Jahar khulata HaiKahin Bhi chale jao Har Jagah ab bus haiwan Milta HaiGar yahi taleem Yahi nyaay ki janjeer haiaap Nahin samjhoge Ki Kya Hamari Peer hai...