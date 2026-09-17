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हर क्षण-क्षण में ही तो इसका स्वरूप है।

Umesh Prajapati

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                            पेड़ हमारे सच्चे साथी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जीवन में प्रार्थी हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि के हर कण-कण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर क्षण-क्षण में ही तो इसका स्वरूप है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती की खुशहाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती की हरियाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की जान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वातावरण की पहचान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
का आधार ही तो पेड़ हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ मूर्खों, अभिमानी, लालची, स्वार्थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों ने किया, जीवन का आधार का विनाश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधार नहीं तो प्राण नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राण नहीं तो आधार नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो एक जीवन का अंश का आधार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ों को ना काटो, ना विनाश करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस जीवन का नया प्रवाह करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनको भी हर जीव की तरह जीने का अधिकार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दुःख हर सुख में, देते हमारा साथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि पेड़ नहीं, जीने का आधार नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें भी उनके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलियुग के इस भीषण प्रकोप से बचने का आधार ही यही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी नई पीढ़ी और नए जीवन के बारे में जरा सोचो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ हमारे सच्चे साथी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जीवन में प्रार्थी हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-पुष्पेन्द्र कुमार राजेश्वरी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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