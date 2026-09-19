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जल जीने का आधार है

Umesh Prajapati

Umesh Prajapati

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                            कविता - जल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रचनाकार - पुष्पेन्द्र कुमार राजेश्वरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग्राम - बदनपुर, जिला - हमीरपुर, कक्षा - 11
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल जीवन का आधार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने का एक सहारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल है तो प्राण है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल नहीं तो प्राण नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टपकता नल देखकर भी आँख बंद कर लेता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आने वाले कल की प्यास को बुलावा देता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद-बूँद से सागर भरता, बूँद-बूँद से जीवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचा लो इस बूँद को, यही है सच्चा पुण्य।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरे मूर्खों, अभिमानियों! यूँ ही कर रहे हो जीवन के आधार का विनाश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो समझो, अब तो जानो, जल को बचाकर जीवन को समझो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ ही जल की बूँद होती रहेगी बर्बाद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो तुम जल की बूँद को देखकर पछताओगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरे अब तो सुधर जाओ कलयुग के अवतारों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूर्खों अब तो न जल बर्बाद करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं तो तरस जाओगे एक-एक बूँद को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर प्राण त्याग दोगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नमन करता हूँ तुम सबसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल को न बर्बाद करो, नई पीढ़ी में जीवन का प्रवाह करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल ही जीवन का आधार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने का एक सहारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल संरक्षण, जीवन संरक्षण।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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