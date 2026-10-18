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नीले ड्रम की समाधि

Umesh Mishra

Umesh Mishra

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जब भी मैं उस नीले ड्रम की ओर देखता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मुझे कोई साधारण ड्रम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक समाधि-सा प्रतीत होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ऐसी समाधि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें दफ्न है केवल एक इंसान नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि एक आदर्श समाज की कल्पना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे संस्कारों की शेष बची हुई गरिमा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मानवीय संवेदनाओं की अंतिम पुकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह समाधि है उस विश्वास की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो रिश्तों की नींव हुआ करता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस प्रेम की, जिसमें समर्पण था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस विवाह की, जिसमें जीवनभर साथ निभाने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पवित्र संकल्प हुआ करता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह समाधि है उस स्त्रीत्व की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें करुणा थी, ममता थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग, सहनशीलता और सृजन की शक्ति थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस स्त्री की महानता की कल्पना की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे समाज ने कभी अपने आदर्शों में स्थान दिया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर ठहरो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या स्त्रीत्व की गरिमा किसी एक स्त्री के अपराध से मिट जाती है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या एक व्यक्ति का पतन समस्त नारीत्व का परिचय है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह प्रश्न किसी एक स्त्री का नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस मानवीय चेतना का है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो स्त्री हो या पुरुष,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अपने विवेक से विमुख होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो संबंधों को संवेदनाओं से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वार्थ की कसौटी पर तौलने लगती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह परिवर्तन किसी एक दिन नहीं आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ही किसी एक घटना ने इसे जन्म दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो धीरे-धीरे हुआ है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे बदलते आदर्शों के बीच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी भागती हुई जिंदगी के बीच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे अपने ही हाथों निर्मित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस आधुनिक संसार के बीच।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विज्ञान ने हमें गति दी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संचार ने संसार को पास ला दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इलेक्ट्रॉनिक युग ने दूरियों को मिटाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर न जाने क्यों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान के भीतर की दूरियाँ बढ़ती चली गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने उँगलियों के स्पर्श से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर बैठे लोगों को अपना बना लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पास बैठे अपनों की पीड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महसूस करना छोड़ दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूचनाओं का संसार विशाल होता गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर संवेदनाओं का संसार सिमटता गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे पास संवाद के अनगिनत साधन हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन मन की बात सुनने वाला हृदय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं पीछे छूटता गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने बुद्धि को विकसित किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर विवेक को कितना सँवारा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने सुविधाओं के महल खड़े किए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अपने भीतर के मनुष्य को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना सुरक्षित रखा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज प्रश्न केवल इतना नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि अपराध किसने किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्न यह भी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि हमारी सामाजिक चेतना ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस दिशा में चलना स्वीकार किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी एक व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या हम स्वयं को निर्दोष घोषित कर सकते हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्यायालय अपराध का निर्णय कर सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोषी को दंड दे सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर समाज के भीतर मरती संवेदनाओं का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्णय कौन करेगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कानून अपना कर्तव्य निभाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय अपना मार्ग तय करेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर क्या केवल दंड से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अपनी मरती अन्तर आत्मा को बचा पाएँगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस नीले ड्रम में बंद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जीवन की त्रासदी हमें पुकारती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर झाँको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने संस्कारों को परखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने बच्चों को केवल सफल होना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य बने रहना भी सिखाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि किसी समाज का पतन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल तब नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कोई जघन्य अपराध घटित होता है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका पतन तब भी होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अपराध की खबर सुनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम कुछ क्षण विचलित होते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर सब कुछ भूल जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उस नीले ड्रम को देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन में एक प्रश्न उठता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या यह केवल एक मृत देह की समाधि है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या उस समाज की भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपने आदर्शों को खोकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही उपलब्धियों पर गर्व कर रहा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि यह समाधि हमें झकझोर सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि यह हमारी सोई हुई चेतना को जगा सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि इसके सन्नाटे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अपने भीतर के मनुष्य की आवाज सुन सकें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो शायद इसकी भयावहता के बीच भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नई शुरुआत का मार्ग दिखाई दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आइए, किसी एक चेहरे को दोष देकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने दायित्व से मुँह न मोड़ें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी का सम्मान करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरुष के विवेक को जगाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों में विश्वास को जीवित रखें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता का विकास भी सुनिश्चित करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि हमें केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक विकसित समाज नहीं बनाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें एक संवेदनशील समाज भी बनाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिस दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य की आँखों में दूसरे के दुःख के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से आँसू होंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस नीले ड्रम की समाधि पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता का एक नया दीप जलेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह दीप हमें याद दिलाएगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभ्यता की पहचान हमारी तकनीक नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे भीतर जीवित मनुष्यता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 - उमेश मिश्रा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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