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मै अपने परिवार का माली

Umesh Mishra

Umesh Mishra

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                            मैं अपने परिवार का माली
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपने परिवार का माली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो पौधे मैंने रोपे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुत्र रूप में अपने आँगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सपने उनमें बोए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचा था, ये बड़े होकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विशाल वृक्ष बन जाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी शीतल छाया देकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने मन हर्षाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फलों से डालें झुक जाएँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियों के फूल खिलेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनकी छाया, इनके फल से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने सपने पूरे होंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी गर्व से कह पाऊँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनको मैंने सींचा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे श्रम और मेरे सपनों ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनका जीवन खींचा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर समय ने ऐसी राह दिखाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों-सा संसार न मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ बड़ा तो हुआ समय से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वैसा विस्तार न मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न उतनी छाया, न उतने फल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न वैसी हरियाली है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसी मैंने सोची थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसी कहाँ खुशहाली है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त के थपेड़े खाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कुछ मुरझाया लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस पर था मुझको बड़ा गर्व,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सपना अधूरा लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में उठते कई सवाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूट रहा अभिमान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मेरी मेहनत में कमी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या समय ही बलवान है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरा पौधा अभी छोटा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका कल अनजान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस दिशा में बढ़ पाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह भी एक प्रश्न महान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं माली बन खड़ा हुआ हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों को निहार रहा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ चूक मुझसे हो गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ही मन विचार रहा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या खाद-पानी कम पड़ गया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या धूप सही दे न पाया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी व्यस्तताओं में शायद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मैं समय न दे पाया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मेरी सीख अधूरी थी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या संस्कारों में कमी रही?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या समय और परिस्थितियों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनकी राह कठिन हुई?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसको दोष दूँ, किससे पूछूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसको अपना दर्द सुनाऊँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही नज़रों में उलझा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किससे नज़रें मैं मिलाऊँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद मुझमें कमी रही हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद मौसम दोषी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद बीज की अपनी प्रकृति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या राह कठिन रही हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हर पौधा फलता ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह जीवन की सच्चाई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर माली की हर कोशिश को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलती कहाँ भलाई है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मन में आस बची है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ प्रयास अभी बाकी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखी शाखों के बीच कहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की आस अभी बाकी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपने परिवार का माली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज स्वयं से पूछ रहा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ कमी रह गई मुझमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ अभी भी चूक रहा हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या केवल मेरा दोष है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या समय का भी हाथ रहा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या जो चाहा, वही न होना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का प्रतिघात रहा ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं माली हूँ, देख रहा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय क्या रंग दिखाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी मेहनत, मेरे सपनों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल क्या फल मिल पाएगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 — उमेश मिश्रा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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59 मिनट पहले

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