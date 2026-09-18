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गम भरी दुनिया मे

UMAKANT SHARMA

UMAKANT SHARMA

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                            कविता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस गम भरी दुनिया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो पल की खुशी पाने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम लौट के घर आते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की खुशी पाने को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुट्ठी भर वक्त मिला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिवन के सागर से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसमें भी शिकवा गिला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहते हैं पाकर के ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम रूठ कर दूजे से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन मार लिए होते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी सी बातों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अम्बर पर सिये होते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तेरी भी गलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ मेरी भी गलती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातों से सवर जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर गलती को माने तो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस ग़म भरी दुनिया में ……
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना उलझा जिवन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दौड़ भाग में देखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो पल मिलता ना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करने को बातें भी तो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चोरी से चुपके से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम आते हैं जताने को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर से दूर हो कर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में मिल जाने को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सोच कर आते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या घर में पाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तनहा तो पहले भी थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तनहा ही हो कर जाते हैं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस ग़म भरी दुनिया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो पल की खुशी पाने को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम लौट के घर आते है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम लौट के घर आते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की खुशी पाने को ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस ग़म भरी दुनिया में ……
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
1 hour ago

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