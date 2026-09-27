इशारे मेरे

क्यों समझते नहीं तुम इशारे मेरे

बिन रसम, बिन वचन बन गये हम तेरे

जिसका श्यामल सा आनन मुझे भा गया

संग उसके ही लूँगी मैं सातों फेरे

— त्रिशिका धरा

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एक घंटा पहले