द्वेष का खेल

द्वेष का खेल सबको खिला कर गया

घर का आँगन विभाजित करा कर गया

बैर अपने ही अपनों से करने लगे

ऐसी दीमक वो कुल में लगा कर गया

— त्रिशिका धरा

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50 मिनट पहले