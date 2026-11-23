चूल्हा जलने को और औरत तपने को ।।

चूल्हा और औरत दोनों एक जैसे

दोनों के काम देखकर भी अनदेखे जैसे

जलता है चूल्हा तो बनती है रोटी

तपती है औरत तो सजती है थाली

लोग कहते है रोटी खाकर भूख मिटी

वाह मसालों का क्या स्वाद आया है

अरे साहब औरत ने खुद को तपाकर ये स्वाद लाया है

और पेट की अगन तो चूल्हे ने बुझाई है खुद जलकर

पर उनका कोई नामोनिशान ही नहीं जबान पर

मुझ से ही कोई कमी रह गई होगी

सोच खुद ही मुस्काते है दोनों

सब अनदेखी नजरअंदाज कर फिर

कमर कस लेते है दोनों

औरत चेहरे पर मुस्कान सजाकर

चूल्हा लीपा पुताई कर फिर हो जाते है तैयार

चूल्हा जलने को और औरत तपने को ।।





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एक घंटा पहले