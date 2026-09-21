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शिकस्ता-दिली में तुम

The Half

The Half

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            आज मैं उदास हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, बहुत उदास हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर ऐसा क्यों होता है हर बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मेरी हर शिकस्ता-दिली में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ तुम मेरे साथ होते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवाएँ, महताब, तारे और शब—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस कायनात के कितने ही रंग हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेहद उजले हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमान की तरह बिल्कुल बेदाग़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समंदर की तरह बहुत पुरसुकून।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी ये ख़ामोशी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी ख़ंजर-सी लगती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत तेज़, बहुत सख़्त,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तारीकी को चीरती हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नूर की तरह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ाक हैं, ख़ाक हैं ये जिस्म-ए-जंजाल की दुनिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक फ़रेब-ए-वहशत है ये ख़याल की दुनिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी के सहरा में तिश्नगी है साए की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप के सफ़र में बस इक मलाल की दुनिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत मुश्किल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि अब यहाँ कोई धूप उतरे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सू तारीकी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे ये दुनिया नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक बहुत लंबी रात हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं, मैं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें अपनी पनाह में लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ ही भटकता रहता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे साँसों की आख़िरी हद तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें बचाए रखना हो मुझे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे मेरे बातिन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तुम्हारे सिवा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ भी बाक़ी नहीं रहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई सदा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई तमन्ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई दुनिया...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी उदासी के बिल्कुल उजले आसमान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ख़ामोश महताब की तरह—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी रोशनी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़ना होता हुआ।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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