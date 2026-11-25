गुरुओं की भीड़ में किसका कैसे करे वह योग।

कैवलानंद माधवानंद व विवेकानंद के प्रयोग

लगभग एक सौ साल बाद बन सके संयोग ,

आज अंतराष्ट्रीय दिवस हर जगह योग होता

सर्वमान्य मान्यता विधान बिन भटकाता योग।

आज स्वंय और समाज के लिए संदेश योग

चौदह में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावित हुआ योग ,

साल दर साल विश्व भर ने समझा किया है

पन्द्रह से मान्य एक सौ सतहत्तर देशों में योग।

महर्षि पतंजलि ने सहस्र वर्ष पूर्व पौधा लगाया

बाबा रामदेव ने स्वंय कर कराकर आगे बढ़ाया ,

राष्ट्र के नेतृत्व ने नयी दिशा दी महत्वता दिलाई

विश्व में अंतराष्ट्रीय योग दिवस घोषित कराया।

जन जन योग के लिए हुआ संकल्पित समर्पित

देश देशान्तर आज योग कर रहा हो प्रकल्पित,

विश्व के सभी रिकार्ड हो रहे योग के नाम हैं

इक्कीस जून विश्व में योग दिवस को अर्पित।

आदिदेव वेद पुराण भाष्यों से भारत में योग

हर दर्शन आरण्यक ग्रन्थों ऋषि मुनियों में योग,

पर आज योग से दुविधा में आम जनमानस

गुरुओं की भीड़ में किसका कैसे करे वह योग।

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एक घंटा पहले