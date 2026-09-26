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देवसुधा पत्रिका

देवसुधा पत्रिका

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                            परिवार का आरम्भ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋणों में महाऋण के प्रतीक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय व लोक निश्चित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन सोलह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी जैसी श्रृद्धा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसा ही दान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दान कहूं या सर्मपण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा महान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन से मुक्ति की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महत्वपूर्ण है पितर ऋण से उऋण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वंदन अभिननदन नित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी उचित समय पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उचित व्यक्ति के द्वारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी होता है सच का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन मनस्वी का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तर्पण समर्पण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मार्ग खुलता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तृप्ति सन्तुष्टि का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पितर लोक से आने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उद्देश्य पूर्ण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वापसी का मार्ग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पितृविसृजन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आरम्भ पूर्णिमा से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समापन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमावस्या को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्थान गया प्रयाग मेघंकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रह्मकपाल, लोहागढ़,सिद्धनाथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्मण बाण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिशा दक्षिण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पात्र तांबे कांसे का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय कुतुप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्थान पितरों का सदा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दक्षिण अथवा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दक्षिण पश्चिम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रृद्धा विश्वास पूर्ण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी श्राद्ध,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफलता सार्थकता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उद्देश्य की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तर्पण की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात पितरों की।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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