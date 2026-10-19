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आहुति दो हुंकार उठी

देवसुधा पत्रिका

देवसुधा पत्रिका

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            आज हमारे देश की सीमाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से हैं पुकार उठी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहां सो रहे वीर युवाओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आहुति दो हुंकार उठी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैरी का दल आ पहुंचा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू कहां सोया शैय्याओं पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब तक रहेगी पद्दलिता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मातृभूमि भैय्याओं पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वप्न अतीत के देखना छोड़ो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भविष्य की पीढ़ी याद करो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर कर बैठी ओछी मानसिकता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तोड़ो न कोई फरियाद करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्लीवता शोभा नहीं तुम्हारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परा उपदेश भला क्यों देते हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सज्जनता की भी मर्यादा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुष्टता को अवसर क्यों देते हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूध पिलाओ मत सर्पों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न आस्तीन में उनको पालो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मां के बेटे जो दुष्ट हुए हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब पौरुषता से उन्हें संभालो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वंय शरीर भले न रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर स्वदेश का मान जाने न पाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्त की एक एक बूंद चढ़ा दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुष्टों का दल फिर न आ जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पूर्वजों ने की थी गलतियां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब हम उनको न दुहराएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह हमको कितना बहकाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों उन पर विश्वास बनाएं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अटल निश्चय कर लो सब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुष्टों की दाल गलने न देंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहनशीलता की एक सीमा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मच्छर सा पकड़ मसल जो देंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व कहे आतंकवाद अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम दशकों से सहते आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह झेल सके एक न हमला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने असंख्य झेल दिखाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे में बोलों कैसे हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अविश्वसनीय पर विश्वास करें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आहट से पैंतरा बदलते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे दुष्टों पर कोई आस धरें।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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