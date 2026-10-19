आहुति दो हुंकार उठी

आज हमारे देश की सीमाएं

फिर से हैं पुकार उठी

कहां सो रहे वीर युवाओ

आहुति दो हुंकार उठी।

वैरी का दल आ पहुंचा है

तू कहां सोया शैय्याओं पर

कब तक रहेगी पद्दलिता

मातृभूमि भैय्याओं पर।

स्वप्न अतीत के देखना छोड़ो

भविष्य की पीढ़ी याद करो

घर कर बैठी ओछी मानसिकता

तोड़ो न कोई फरियाद करो।

क्लीवता शोभा नहीं तुम्हारी

परा उपदेश भला क्यों देते हो

सज्जनता की भी मर्यादा

दुष्टता को अवसर क्यों देते हो।

दूध पिलाओ मत सर्पों को

न आस्तीन में उनको पालो

मां के बेटे जो दुष्ट हुए हैं

अब पौरुषता से उन्हें संभालो।

स्वंय शरीर भले न रहे

पर स्वदेश का मान जाने न पाए

रक्त की एक एक बूंद चढ़ा दो

दुष्टों का दल फिर न आ जाए।

जो पूर्वजों ने की थी गलतियां

अब हम उनको न दुहराएं

वह हमको कितना बहकाएं

क्यों उन पर विश्वास बनाएं।

अटल निश्चय कर लो सब

दुष्टों की दाल गलने न देंगे

सहनशीलता की एक सीमा

मच्छर सा पकड़ मसल जो देंगे।

विश्व कहे आतंकवाद अब

हम दशकों से सहते आए

वह झेल सके एक न हमला

हमने असंख्य झेल दिखाए।

ऐसे में बोलों कैसे हम

अविश्वसनीय पर विश्वास करें

जो आहट से पैंतरा बदलते

ऐसे दुष्टों पर कोई आस धरें।

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एक घंटा पहले