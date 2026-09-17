प्यारी हिंदी

जब सकल जगत की नव पीढ़ी,

अंग्रेजी मय हो जाएगी,

जिसके कारण दुनिया में इक दिन,

घोर प्रलय आ जाएगी,

भारत का मान बढ़ाने को फिर,

खड़ी कोई सिंधी होगी,

वो भाषा कोई और नहीं,

अपनी प्यारी हिंदी होगी [1]



जो नमस्कार की संस्कृति थी, ,

वो भी अब टाटा बाय हुई,

पहले लेते थे हाल -चाल,

अब केवल हैलो हाय हुई,

मॉडर्न बनो चाहे जितना,

जिह्वा ना खोली जाएगी,

हिंदी,हिंदी है इसके बिन,

इंग्लिश ना बोली जाएगी [2]



अंग्रेजी के चक्कर में दूषित,

मन का कोना - कोना है,

पतिदेव हुआ करते जो,

अब केवल बाबू-सोना हैं,

प्रियतम की आयु बढ़ाने को,

मस्तक जो धारी जाएगी,

हिंदी की बिंदी बिन बिंदी,

बिंदी ना पुकारी जाएगी [3]

-धीरेंद्र धीर

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13 minutes ago