निर्द्वंद्व यहाँ कोई नहीं

निर्द्वंद्व यहाँ कोई नहीं,

सब द्वंद्व में हैं,

स्वच्छंद यहाँ कोई नहीं,

सब फंद में हैं।

कोई किसी की चाह में है,

कोई किसी की राह में है,

कोई क्षण खुशी से हँस रहा,

कोई देखो दाह में है।

रुककर के कहाँ कोई जिया है,

चलकर तो देखो,

सहस्त्र कंटक राह में हैं।

सब कोई मौन दिख रहा,

अंदर से देखो आह में हैं।

निष्काम कर्म कोई नहीं,

सब तो फल की चाह में हैं,

आलस्य है मरीचिका,

फल सभी पुरुषार्थ में है।

निःस्वार्थ कहते हैं सभी,

अंधे यहां सब स्वार्थ में हैं,

कहते बहुत हैं हम भी देखो,

असली मज़ा चरितार्थ में है,

मुक्त लिखते हैं फिर भी,

हर रचना देखो छंद में है।



- तरूण कुमार भारद्वाज

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एक घंटा पहले