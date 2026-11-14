मिलकर साथ निभाने मैं

मिलकर साथ निभाने में,

कुछ और मज़ा है साथी,

ऐसा चलाना हो जीवन में,

कुछ आस रहे न बाकी।

कुछ खोये, पाये या छूट जाये,

या फिर कुछ ऐसा मिल जाये,

जो तुमको विस्मित कर जाये,

बढ़ते रहो तुम निश्चित होकर,

हर्ष-विषाद समरूप समझकर,

सिर्फ निराशाएं ही रह जातीं,

जो चलते हैं रो-रोकर,

पर इस पथ पर हंसकर चलने में

कुछ और मज़ा है साकी।

जो तुम साथ चलोगे हंसकर,

प्यार रहेगा बना निरंतर,

तुम हमको हम तुमको पहचानेंगे,

जो मिलकर रार न ठानेंगे,

रूठना भी कुछ ऐसा हो,

उड़ते बादल जैसा हो,

यह कर्म बड़ा फलदायी होगा,

सुखी जीवन का उत्तरदायी होगा,

इन जन्मों के वादों में

फिर कोई कसर न होगी बाकी।

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1 hour ago