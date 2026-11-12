यादों के जाल से कैसे निकल जाऊँ,

मैं घायल पंछी बेचारा,

तेरी एक नज़र का मारा,

स्वच्छंद विचरता रहता था,

बड़ी उड़ाने भरता था,

कभी कोई परवाह ना थी,

मन में कोई चाह ना थी,

एक ही बस प्यास थी,

ऊंची उड़ान की आस थी,

वो वक़्त भी कुछ ख़ास था,

मन में बड़ा उल्लास था,

तूने जब से घायल किया,

मैं तेरा ही कायल हुआ,

उड़ना तो अब लगता है दूर,

मैं हूँ अब दिल से मजबूर,

नाता तुझसे कुछ ख़ास है,

लगती जन्मों की प्यास है,

मन भी बहुत उदास है,

तुमसे मिलने की आस है,

मन करता है फिर उड़ जाऊँ,

उड़कर चाँद को छू आऊँ,

पर कैसे मैं अब उड़ पाऊँ,

तेरे अथाह प्यार से,

यादों के जाल से कैसे निकल जाऊँ,

तुझे छोड़कर कहाँ जाऊँ,

क्यों तुम्हें भूल जाऊँ।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

31 मिनट पहले