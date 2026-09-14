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मेरे पिता — भोले

TANAY TRIPATHI

TANAY TRIPATHI

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                            "मेरे पिता — भोले"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो दर्द छुपाकर हँसते रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमको खुशियों में रखते रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद धूप में जलते रहे मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम पर छाँव किए चलते रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों की हर उलझी डोर को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो चुपचाप सुलझाते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों के ताने सहकर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रिश्ता दिल से निभाते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी खामोशी भी कहती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में कितना कुछ चलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता का मन भी रोता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस आँसू बाहर नहीं आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को राह में रुकता देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो खुद भी वहीं ठहर जाते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों के हिस्से की मुश्किल को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिस्से में कर जाते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा उनके मन में जैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्मल गंगा बहती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने भी माँगा हाथ कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी मुट्ठी खाली न रहती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईमानदारी उनका आभूषण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य उनका श्रृंगार रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विपदाओं के बीच भी उनका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिद्धांतों पर अधिकार रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्होंने मुझसे इतना ही कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“बेटा, नेक बने रहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया चाहे भूल जाए तुझको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू किसी का हक़ मत हरना।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मेरे संग बच्चे बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँगन में वो खेला करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मेरी छोटी-सी बातों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घंटों बैठकर सुना करते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं चुप रहता, वो पढ़ लेते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में मेरे भाव सभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता थे लेकिन मित्र से बढ़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझते थे मेरी बात सभी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के कितने विषयों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम दोनों बातें करते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उनकी दुनिया समझता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मेरी दुनिया पढ़ते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी उलझन, मेरी जिज्ञासा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर प्रश्न को मान दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता होकर भी उन्होंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे विचारों को स्थान दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब पहली बार मंच पर चढ़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आवाज़ थर्राई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे से उनकी आँखों ने ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हिम्मत बढ़ाई थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द मेरे थे, स्वर मेरा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर साहस उनका था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन मंच पर खड़ा हुआ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर विश्वास उनका था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सपनों को पंख दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी इच्छाएँ भूल गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी राह सँवारते-सँवारते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने मौसम खुद झेल गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सपनों को पीछे रखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सपनों को सींचा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं आज जहाँ भी पहुँचा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके हाथों ने खींचा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हर छोटी जीत में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी आँखें चमक उठीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हर एक हार के आगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी बाँहें ढाल बनीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पिता नहीं, वो प्रार्थना हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो विश्वासों का आकाश हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जीवन की हर अच्छी बात में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके संस्कारों का प्रकाश है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं शब्द कहाँ से लाऊँ ऐसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो उनका उपकार लिख सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस मिट्टी से मेरा अस्तित्व बना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या कोई उस आधार को लिख सके?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना कहना है उनसे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक साँसें चलती रहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर आपके संस्कारों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये ज्योतियाँ जलती रहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपने मुझे जो नाम दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस नाम की लाज रखूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपका बेटा हूँ—इस सत्य को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जन्म में फिर से कहूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप मेरे पिता ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जीवन का सार हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हर धड़कन में बसते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे प्यारे पिताजी, मेरे संसार हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पिता, मेरे गुरु भी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सच्चे मित्र भी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की इस लंबी यात्रा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सबसे सुंदर चित्र भी हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अंत में बस इतना कहूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी सबसे सुंदर पहचान हैं आप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे मित्र—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी दुनिया, मेरा अभिमान हैं आप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम आपका “भोले” है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हृदय में पूरा संसार लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं आपका “तनय” हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके संस्कारों का विस्तार लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर मुझमें कुछ अच्छा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वो आपकी ही निशानी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“भोले” मेरे पिता हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यही मेरी सबसे बड़ी कहानी है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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