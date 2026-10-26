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त्योहार के असली मायने

swati

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                            त्योहार के असली मायने उनसे पूछो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपनों से दूर किसी शहर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सपने बुन रहे होते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाना तो वो भी चाहते होंगे घर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के हाथों का खाना खाना चाहते होंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों के साथ बैठकर हँसना चाहते होंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर क्या हर कोई त्योहार पर घर जा पाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या हर कोई अपनों के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो खुशियाँ मना पाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक वक्त था, जब त्योहार का इंतज़ार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महीनों पहले से हुआ करता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नए कपड़ों की जिद, मिठाइयों की खुशबू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और घर भर में गूँजती हँसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इन्हीं में तो त्योहार बसा करता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब त्योहार आते हैं और गुजर जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी काम, कभी ज़िम्मेदारियाँ रोक लेती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न नए कपड़ों की वो जिद है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न बचपन जैसी वो खुशी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद हम बड़े हो गए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या खुश रहने के मायने बदल गए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर से दूर त्योहार मनाते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ तो होता है, बस अपने नहीं होते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के हाथों का खाना याद आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापा की बातें और दोस्तों की महफ़िल याद आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फोन पर अपनों को हँसते हुए देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भी मुस्कुरा तो देते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर फोन कटते ही घर की याद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में उतर आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अपने सपनों को पूरा करने निकले थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आज उन्हीं सपनों के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों से दूर रहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद बड़े होने की कीमत यही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि जिनके साथ हर खुशी मनाई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उन्हीं के बिना त्योहार मनाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब समझ आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्योहार नए कपड़ों या रोशनी का नाम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्योहार तो अपनों के साथ होने का नाम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि घर से दूर रहकर जाना है हमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि सबसे खूबसूरत तोहफा कोई चीज़ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि अपनों के साथ बिताया हुआ वक्त है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-स्वाति सुमन
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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